Вашингтон продолжает давить на Москву, даже несмотря на позитивную встречу Трампа с Путиным

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против России на 2020 год. В документе говорится о введении ограничений в отношении российского суверенного долга.

Представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс, являющиеся авторами инициативы считают, что Москва, наконец-то, получит серьезное и настоящее наказание за свою "агрессию", передает телеканал C-Span.

"Она (поправка) предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация (США) придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом",

– сказал Шерман.

Проект пока не одобрен, однако, если его примут, то документы отнесут на подпись президенту США Дональду Трампу, отмечает URA.RU.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования признал, что никакого российского вмешательства в президентские выборы в США не было. При этом Конгресс не поверил этим заключениям и потребовал нового разбирательства, уточняет "Царьград".