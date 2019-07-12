Америка использует приступы Меркель в борьбе против России

Канцлера Германии пытаются списать со счетов из-за "Северного потока – 2"

Болезненное состояние главы немецкого правительства стало удобным аргументом для сил в США, чтобы настроить Германию и другие страны Европы против РФ. Это следует из материалов, опубликованных в газете The New York Times.



По мнению авторов издания, моменты физической уязвимости канцлера стали символом политической слабости ее партии и страны и поводом вернуться к теме преемственности власти. Ангела Меркель находится на руководящем посту на протяжении 14 лет. Она пережила многочисленные "кризисные саммиты" и прочие неприятности. Тем не менее сейчас ее состояние далеко от идеального, пишет газета.

По словам журналистов, "когда дрожит Ангела Меркель, дрожит весь ЕС". Вероятно, стремление американской прессы заранее похоронить главу германского правительства – этот попытка ослабить Меркель в ситуации, когда она активно выступает на стороне строительства неудобного американцам газопровода "Северный поток – 2", передает "Царьград".

Если Вашингтон сумеет вынудить канцлера ФРГ раньше времени уйти в отставку или максимально дискредитирует ее в глазах европейского сообщества в последние месяцы ее правления, это станет для США шансом вернуться к обсуждению судьбы российской газовой магистрали. За океаном стремятся сорвать реализацию проекта, поскольку Соединенные Штаты мечтают самостоятельно поставлять сжиженный природный газ в Европу.

Десятого июля Ангеле Меркель стало плохо во время встречи премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Ее охватил приступ дрожи. Окружающие сумели по губам прочитать, что она говорит в этот момент себе: "Я справлюсь".

Это уже третий случай недомогания у политика за месяц, отмечает РИА "Новости". Ранее Меркель почувствовала себя плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На кадрах со встречи можно увидеть, как лидеры двух стран стоят рядом на красной дорожке. Неожиданно Меркель начинает колотить. После этого подобный приступ у канцлера произошел во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Внезапно ее начало трясти, ей предложили стакан воды, но она от него отказалась.