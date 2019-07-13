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Названа настоящая причина звонка Зеленского Путину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Политик пытается помешать Медведчуку наладить контакт с Кремлем

Заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц" Украины Георгий Тука назвал причину, по которой Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину.

По его словам, украинский политик пытается перехватить инициативу у главы "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктора Медведчука.

"С моей точки зрения, это желание не утратить канал коммуникации с Кремлем и не отдать его на 100% команде Медведчука, которая сейчас проявляет невиданную активность",

сказал Тука в интервью "Обозревателю".

Он отметил, что в ближайшее время Путин не освободит украинских моряков.

Накануне состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским, напоминает издание "Свободная пресса". Инициатива исходила из Киева. Обсуждался вопрос возвращения украинских моряков на родину.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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