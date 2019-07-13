Названа настоящая причина звонка Зеленского Путину

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Заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц" Украины Георгий Тука назвал причину, по которой Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину.
По его словам, украинский политик пытается перехватить инициативу у главы "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктора Медведчука.
"С моей точки зрения, это желание не утратить канал коммуникации с Кремлем и не отдать его на 100% команде Медведчука, которая сейчас проявляет невиданную активность",
– сказал Тука в интервью "Обозревателю".
Он отметил, что в ближайшее время Путин не освободит украинских моряков.
Накануне состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским, напоминает издание "Свободная пресса". Инициатива исходила из Киева. Обсуждался вопрос возвращения украинских моряков на родину.
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