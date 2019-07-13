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США и Британия готовят провокацию против окружения Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Опубликованная информация станет поводом для введения новых ограничений против России

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента РФ Владимира Путина. Этот фейк будет использован для введения новых антироссийских санкций. Об этом рассказал военно-дипломатический источник.

"Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве",

цитирует источника РИА "Новости".

Отмечается, что для распространения новости Вашингтон использует подконтрольные СМИ в России и за рубежом. Такие действия, по словам источника, направлены на ослабление и дестабилизации обстановки в стране, а также формирования рычагов политического воздействия на руководство.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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