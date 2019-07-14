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Макрона освистали на параде

Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
День взятия Бастилии для французского президента омрачился

Возмущенные парижане потребовали отставки главы государства.Сегодня во Франции прошел торжественный парад в честь национального праздника – Дня взятия Бастилии.

На празднике присутствовали немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Финляндии Саули Ниисте, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Британский премьер Тереза Мэй не почтила Францию своим присутствием, послав вместо себя главу секретариата кабмина Дэвида Лидингтона.

По Елисейским полям 14 июля прошли 4,3 тысячи военных. Также в параде приняли участие 237 всадников и 196 бронемашин. В небо поднялись 39 вертолетов и 69 самолетов, пишет Lemonde. Полное видео можно увидеть на Youtube-канале RT.

Недовольство французы начали выражать еще до начала парада. За несколько минут до шествия активисты "желтых жилетов" с шариками соответствующего цвета в руках, призвали Эмманюэля Макрона покинуть пост президента, передает France Info. Когда французский лидер принимал участие в параде, его освистали.

После завершения торжества в Париже начались беспорядки. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. "Желтые жилеты" сцепились с полицейскими. Те применили слезоточивый газ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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