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Лукашенко едет к Зеленскому на важный разговор

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Фото: Утро.ру
Общение двух лидеров может изменить отношения государств

Глава Белоруссии Александр Лукашенко согласился приехать в Житомир по приглашению Владимира Зеленского, чтобы поучаствовать в форуме регионов двух стран. Об этом рассказал белорусский посол в Киеве Игорь Сокол.  

"Мы получили ряд позитивных сигналов и от избранного Президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", – цитирует его Белта. 

 Дипломат отметил, что экономические отношения между Украиной и Белоруссией – в целом "позитивные", страны двигаются в правильном направлении, правда, не так быстро "как хотелось бы". 

К примеру,  не так быстро, как ожидалось, проводятся работыпо восстановлению полноценного судоходства по реке Днепр, которые, по плану, в дальнейшем станет главным транспортным коридором для перевозки грузов из Беларуси через Днепр в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей. 



Отдел информации
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