Лукашенко едет к Зеленскому на важный разговор

Общение двух лидеров может изменить отношения государств

Глава Белоруссии Александр Лукашенко согласился приехать в Житомир по приглашению Владимира Зеленского, чтобы поучаствовать в форуме регионов двух стран. Об этом рассказал белорусский посол в Киеве Игорь Сокол.

"Мы получили ряд позитивных сигналов и от избранного Президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", – цитирует его Белта.

Дипломат отметил, что экономические отношения между Украиной и Белоруссией – в целом "позитивные", страны двигаются в правильном направлении, правда, не так быстро "как хотелось бы".

К примеру, не так быстро, как ожидалось, проводятся работыпо восстановлению полноценного судоходства по реке Днепр, которые, по плану, в дальнейшем станет главным транспортным коридором для перевозки грузов из Беларуси через Днепр в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей.







