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"Большая семерка" оказалась безрезультатной для России

Фото: www.globallookpress.com
Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Россия никогда не сможет быть равноправным участником международного форума "Большой семерки", даже если кризис на Украине успешно и мирно разрешится. В этом уверен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Эксперт в своей работе "Почему "семерка" не стала "восьмеркой" или тридцать лет отношений Москвы и "группы семи" проанализировал годы работы России в этом клубе и пришел к выводу, что для государства участие в нем было бесполезным. При этом специалист подчеркивает, что первое время после присоединения Москвы к G7 во времена президентства Бориса Ельцина было успешным.


"Обе стороны стремились проявить максимальную гибкость (..), что в итоге и позволило интегрировать Россию в G7 в исторически сжатый срок",

– говорится в докладе Кортунова.

Эксперт добавил, что страны-участницы хотели, чтобы Россия полностью превратилась в "западное государство", чего не ждали, например, от Китая. Несмотря на надежду G7, Россия к 2014-му не смогла интегрироваться, поэтому многие вопросы решали без участия Москвы.

Хотя Кортунов называет "медовым месяцем" время с 1997 по 2006 год, когда Россия только получила членство и до того момента, как начала председательствовать. Самый плодотворный момент был связан с саммитом в 2006 г. в Санкт-Петербурге. Как считает гендиректор РСМД, тогда G8 была наиболее близка к тому, чтобы быть площадкой, на которой обсуждаются "новые правила игры в мировой политике и экономике XXI века".

В 2014-м должен был состояться саммит в Сочи, который начали организовывать еще до начала украинского кризиса. При этом, по мнению специалиста, форум не мог предотвратить события в Незалежной, хотя G7 пропустила его предпосылки. На встречах "Большой семерки", как отмечает Кортунов, страны никогда не обсуждали Украину, а вот после 2014-го дискуссии по этому вопросу сводились к вопросу сохранения рестрикций против России.

Кортунов полагает, что если Москва вернется в этот международный клуб, проблемы, существовавшие между Россией и Западом, не исчезнут. Ведь G8, по его словам, скорее была форматом "7+1" без интеграции страны "в привилегированный западный клуб". К тому же "Большая семерка" потеряла признаки универсализма, став символом "коллективного Запада".

При этом в Европе уже высказывались о том, что Россия могла бы вернуться в "Большую семерку". G8 перестала существовать из-за воссоединения Крыма с РФ. Вместо саммита в Сочи G7 провела встречу в Брюсселе. 

Полина ИВАНОВА
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