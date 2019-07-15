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События, которые происходили в Грузии за последний месяц, привели к тому, что отношения с Россией испортились, хотя государства постепенно налаживали контакт. В этом уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Наши отношения даже в том состоянии, в котором они находились последние годы, очевидно, вновь резко отбросило назад, практически в нулевую точку",
– посетовал сенатор на встрече с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".
По его словам, обе стороны небольшими шагами, но эффективно преодолевали разногласия, а также способствовали тому, что простые люди из Грузии и России могли без проблем общаться, так, например, упростили визовые процедуры и создали условия для восстановления торгово-экономических отношений.
Косачев, как передает ТАСС, считает, что происходящее в Грузии – это результат "чужих сценариев, которые навязываются нашим двум странам, нашим двум народам и радикальными силами внутри Грузии, и внешними силами, которые за этим, скорее всего, стоят".
В Грузии прошли протесты 20 июня из-за участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). После этого президент РФ Владимир Путин запретил с 8 июля авиасообщение с Грузией, дав поручение правительству вернуть российских туристов на родину и посоветовав туроператорам не продавать путевки в эту страну. Министерство транспорта России при этом приостановило полеты грузинских авиакомпаний в государство.
Позже журналист телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния оскорбил Путина и россиян в своей передаче "Постскриптум". Ведущего осудили не только в России, но и в Грузии.
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