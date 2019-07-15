Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации

Политик якобы рассказывает с помощью городского сайта о ходе своей избирательной кампании

Кандидат в депутаты Московской городской думы Михаил Конев заявил, что глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, который также собирался участвовать в выборах, продвигал свою политическую программу с нарушениями. Конев утверждает, что кандидат в МГД по 45 избирательному округу публикует на сайте совета депутатов агитационные ролики.

Конев выложил в своем telegram-канал ролик, в котором обвинил Яшина в том, что тот не один раз "использовал преимущества должностного положения". Как рассказал кандидат в депутаты МГД, на портале совета депутатов округа Красносельский можно найти ссылки на личные соцсети его конкурента, например, на канал в YouTube. По словам Конева, на сайте Яшин постоянно информирует людей о своей избирательной кампании. На видео зафиксировано, как Конев с портала переходит на страницы Яшина в соцсетях.

"Ресурс создан и содержится на средства из бюджета района. Он создан исключительно с целью освещения деятельности муниципального совета, на нем запрещена любая реклама – коммерческая и политическая",

– цитирует Конева агентство "Москва".



Он добавил, что подал жалобу в окружной избирком, в которой попросил аннулировать регистрацию Яшина на основании пп.11 п.20 ст.37 "Избирательного кодекса города Москвы", касающегося неоднократного использования преимуществ должностного положения.