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Госдума упростила порядок декларирования для сельских депутатов

Фото: duma.gov.ru
Парламентарии приняли поправки Турчака в третьем, окончательном чтении

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, предполагающий более простой порядок декларирования для сельских депутатов, которые работают на непостоянной основе. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил нижней палате парламента рассмотреть коррективы статьи 12-1 ФЗ "О противодействии коррупции".

Принятый документ позволяет депутатам сельских поселений, которые трудятся на непостоянной основе, не собирать дополнительные справки при декларировании, но с условием, что они в течение года не тратили много средств на покупки. Речь идет о суммах, которые превышают общий доход депутата, а также членов его семьи за предыдущие три года, которые предшествовали отчетному периоду.

В число крупных покупок входит, например, приобретение недвижимости, транспортных средств, земельных участков, а также акций и ценных бумаг. Если же сельские депутаты ничего подобного не покупали, то им можно будет просто сообщить об этом в установленном порядке главе региона (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

Андрей Турчак. Фото: er.ru

Турчак, комментируя важность внесения поправок в действующий порядок декларирования, подчеркивал, что многие сельские депутаты на непостоянной основе являются врачами, учителями, соцработниками в селах, получающими доход по основному месту работы. Этим депутатам трудно и дорого собирать необходимые для декларирования справки.

"Чтобы вовремя подать декларации, сельским депутатам требуется не только отпрашиваться с работы для поездок в налоговую, но и преодолевать сотни километров пути, добираясь в районные центры за документами",

отметил Турчак.

К тому же люди вынуждены тратить собственные деньги, чтобы получить выписки из банка, которые часто бывают платными. По словам вице-спикера Совета Федерации, о подобных и других проблемах, касающихся декларационных кампаний, сельские депутаты не раз говорили на встречах с представителями "Единой России".

В первом чтении Госдума приняла поправки по упрощенному порядку декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе, 29 мая, во втором – 11 июля. Теперь документ должен принять Совет Федерации, после этого документ поступит на подпись президенту России. 

Отдел информации
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