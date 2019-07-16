У злоумышленников изъяли ракету "воздух - воздух"

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини сообщил, что его жизнь была в серьезной опасности.

"Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", –

цитирует Сальвини РИА "Новости".

На конференции в Генуе, транслировавшейся в Facebook, Сальвини заявил, что, ежедневно получает множество угроз, и никогда нельзя понять, идет ли речь о выдуманной или реальной опасности. Однако на этот раз покушение готовилось весьма основательно.

В понедельник, 15 июля, спецподразделения итальянской полиции захватили арсенал оружия, принадлежавший правым экстремистам, принимавшим участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины. Были арестованы 3 человека: 2 итальянца и швейцарец. У злоумышленников обнаружилась даже ракета класса "воздух – воздух".



