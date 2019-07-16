Этот способ позволит американцам заодно контролировать быстрорастущий ядерный потенциал Китая

Обычные боеспособные и ядерные силы США, а также их союзников – одно из самых эффективных средств, которое может способствовать подавить "российскую агрессию". Об этом заявил Марк Эспер, которого президент Америки Дональд Трамп предложил на пост главы Пентагона.

Эспер отметил в письменных ответах на вопросы законодателей перед слушанием по рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, что действия страны и Европы уже якобы дают результат и не позволяют России "негативно воздействовать на мир".

При этом Эспер подчеркнул, что Министерство обороны США еще не заставило власти России изменить поведение. Он считает, что Москва "продолжает оказывать пагубное влияние в зоне ответственности Европейского командования (ЮКОМ) американских ВС и во всем мире, о чем свидетельствуют действия России на Украине, в Сирии и Венесуэле".

Тем не менее Эспер надеется, что Вашингтон продолжит противодействовать "злонамеренному влиянию" россиян. Кандидат на пост главы Пентагона добавил, что ведомство должно и дальше бороться с российской "дезинформацией" и доказывать, что Москва в собственных целях, отметил он, дестабилизирует обстановку в мире.

Эспер также полагает, что продление между странами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (известного как СНВ-3) возможно, потому что соглашение вписывается в формирующуюся новую архитектуру контроля над вооружениями, если укрепит безопасность США и союзников.

Также политик указал, что Пентагон переживает из-за того, что договор "не охватывает совершенствующийся и увеличивающийся арсенал нестратегических ядерных вооружений России". Более того, по его мнению, Москва исполняет многочисленные соглашения не так, как следует. Эспер сообщил законодателям, что поддержит идею Трампа поразмышлять о контроле над вооружениями, в том числе Китая. Он, как передает ТАСС, считает, что 2 из 5 систем вооружений РФ подходят под ДСНВ, имея в виду ракетные комплексы "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", океанскую многоцелевую систему "Посейдон" и крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник".

Эспер обратил внимание на то, что США необходимо развивать системы противовоздушной и противоракетной обороны из-за прекращения действия ДРСМД, чтобы поражать ракеты "этой промежуточной дальности", а еще стране, по его мнению, надо создать снаряды средней и меньшей дальности, чтобы защититься от Китая.

В феврале 2019-го США приостановили выполнения обязательствах в рамках ДРСМД, пригрозив России выйти из соглашения через полгода, если страна не пойдет определенные требования. Вашингтон заявил, что Москва должна уничтожить крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая якобы, по мнению американцев, нарушает дальность, установленную соглашением. Россия ответила зеркально.