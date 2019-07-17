Подписная кампания в преддверии выборов в Мосгордуму расставила все точки над "i"

Кандидаты в Мосгордуму сдали бланки в комиссию, после чего ожидали вердикта. Особенно нервничали оппозиционные выдвиженцы под руководством блогера Алексея Навального. По мнению журналистов, в условиях отсутствия широкой народной поддержки они использовали сомнительные методы ради достижения необходимых результатов. Федеральное агентство новостей подробно рассказало о тех, кто, по всей видимости, может забыть о возможности побороться за депутатский мандат.

В качестве примера журналисты взяли кандидата Илью Яшина. У остальных либеральных выдвиженцев приблизительно схожая ситуация и проблемы. Шума от Яшина было много: москвичи слышали от него немало громких обещаний и лозунгов.

Кандидат пытался привлечь внимание электората различными идеями и проектами. В частности, это социальное такси или борьба с токсичными реагентами на улицах Москвы. Но создается впечатление, что у оппозиционеров гораздо лучше получается бросаться громкими обещаниями, чем заниматься реальными делами.



Так, сеть социального такси должна была помочь маломобильным людям с перемещением по мегаполису. Казалось бы, идея здравая, но реальность оказалось гораздо прозаичнее. Была куплена одна машина, да и то неприспособленная для перевозки инвалидов, утверждают журналисты. При этом на сайте госзакупок появилась информация о покупке автомобиля за 900 тысяч рублей для аппарата совета депутатов муниципального округа Красносельский, которым руководит Яшин.

Яшин также боролся за интересы горожан, проживающих в аварийном жилье. Планировалось начать программу реновации с Красносельского района, однако проект претерпел изменения. Район не стал "пилотным", после чего Яшин начал публично высказываться на данную тему.

Журналисты предположили, что расчет был лишь на привлечение внимания. По мнению корреспондентов ФАН, аналогичная цель преследовалась и при борьбе с реагентами в столице. Однако Москва давно отказалась от использования опасных для здоровья людей и животных химикатов, говорится в расследовании Федерального агентства новостей.

На фоне настолько "богатого послужного списка" политические амбиции Яшина выглядят скудными и печальными, порой абсурдными. По мнению журналистов, кандидат уже зарекомендовал себя неуверенным, нерешительным политиком. В прошлом году Яшин баллотировался в мэры Москвы, однако решил сняться с выборов, затянув старую песню о "политических репрессиях" и невозможности преодолеть муниципальный фильтр.

Говорится много, не делается ничего. Именно так описывают работу совета депутатов под руководством Яшина местные жители.

"Я хожу на каждое заседание совета депутатов. Они только тратят бюджетные деньги на свой аппарат. А что остается народу?" – приводят журналисты слова жительницы Красносельского района Юлии Чалых.



Все это, а также странности со сбором подписей, о чем подробно рассказали в своем репортаже журналисты ФАН, сыграло роковую роль в текущей избирательной кампании либерального кандидата в Мосгордуму.

