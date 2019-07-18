Вашингтон не выдает визы нашим гражданам и обижается, когда Москва отвечает тем же

Власти США принципиально отказывают жителям РФ во въездных визах. От этого страдают как россияне, так и американские дипломаты в нашей стране. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.



"С того времени, когда российские дипломаты были вынуждены уехать из США, американская сторона развязала против нас визовую войну. Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов – за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу",

– заявил дипломат журналистам. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Антонова, ответственность за это решение полностью лежит на американской стороне, при том что проблемы из-за его последствий испытывают в том числе сотрудники посольства США в Москве, отмечает Ura.ru.

Наша страна заинтересована "в нормальных, прагматичных отношениях с США, в нормальной ситуации в области визовых проблем". "Мы готовы завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет", – указал российский посол.

Поводом для подобного выступления стала опубликованная в газете The New York Times. В ней сообщалось, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в англо-американской школе в Москве, – пятой части всего преподавательского состава.

В МИД России заявили, что информация в материале не соответствует действительности, сообщает РИА "Новости". Ни одного отказа в визах учителям сделано не было. Ситуацию завели в тупик сами американцы, которые потребовали выдавать визы административно-техническому персоналу посольства США в Москве, но при этом ситуацию с сотрудниками российского посольства в Вашингтоне обещали рассмотреть не раньше осени.