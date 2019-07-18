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Россиян отказались пускать в Америку

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Вашингтон не выдает визы нашим гражданам и обижается, когда Москва отвечает тем же

Власти США принципиально отказывают жителям РФ во въездных визах. От этого страдают как россияне, так и американские дипломаты в нашей стране. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"С того времени, когда российские дипломаты были вынуждены уехать из США, американская сторона развязала против нас визовую войну. Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов – за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу",

заявил дипломат журналистам. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Антонова, ответственность за это решение полностью лежит на американской стороне, при том что проблемы из-за его последствий испытывают в том числе сотрудники посольства США в Москве, отмечает Ura.ru.

Наша страна заинтересована "в нормальных, прагматичных отношениях с США, в нормальной ситуации в области визовых проблем". "Мы готовы завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет", – указал российский посол.

Поводом для подобного выступления стала опубликованная в газете The New York Times. В ней сообщалось, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в англо-американской школе в Москве, – пятой части всего преподавательского состава.

В МИД России заявили, что информация в материале не соответствует действительности, сообщает РИА "Новости". Ни одного отказа в визах учителям сделано не было. Ситуацию завели в тупик сами американцы, которые потребовали выдавать визы административно-техническому персоналу посольства США в Москве, но при этом ситуацию с сотрудниками российского посольства в Вашингтоне обещали рассмотреть не раньше осени.

Андрей ФИЛАТОВ
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