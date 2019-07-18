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Москва осудила Вашингтон за "визовую войну"

Фото: www.globallookpress.com
Россияне призвали американцев наконец перестать отказывать дипломатам во въезде

России пришлось зеркально ответить США в визовой сфере из-за того, что американцы в течение двух лет специально препятствовали ротации в диппредставительствах РФ. Об этом заявили в отечественном МИД.

В заявлении ведомства говорится о том, что США развязали "визовую войну" против российских дипломатических и консульских представительств. Как отмечается, американцы месяцами, а порой годами, тянут с тем, чтобы выдать более чем 60 новым сотрудникам отечественных загранучреждений визы.

"Множатся прямые отказы во въезде. Это делается сознательно и целенаправленно, чтобы помешать кадровой ротации и затруднить нормальную работу российского посольства, постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке и генеральных консульств России",

заявили в МИДе.

Дипломаты также подчеркнули, что в сложившейся ситуации вынуждены соответственно ответить в этой области, идя на "увязки" со въездом американского персонала в Россию. В МИДе добавили, что уже давно призывают США зарыть топор войны и разблокировать визовый процесс, что полностью зависит от американских властей.

К тому же МИД выразил протест советнику-посланнику посольства США в РФ Тиму Ричардсону из-за слов американской стороны о том, что преподавателям Англо-американской школы в Москве отказали в визах РФ, так как в реальности "все с точностью до наоборот". 

Полина ИВАНОВА
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