Володин стал главой попечительского совета ВГИК

Предложение занять пост поступило спикеру весной 2019 года, во время посещения учебного заведения

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин согласился возглавить попечительский совет института кинематографии (ВГИК) по просьбе руководства, рассказала советник главы нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.

Ранее Володин побывал во ВГИКе, где у него прошли встречи с ректором Владимиром Малышевым, студентами и режиссерами. Тогда же спикер осмотрел материально-техническую базу вуза.

"Было предложение от ВГИКа, от руководства, чтобы создать попечительский совет, который бы возглавил Вячеслав Викторович [Володин]", –

цитирует Кашеварову ТАСС.

Советник отметила, что данная тема близка главе нижней палаты парламента, так как выпускником института является "его близкий друг, [режиссер] Станислав Сергеевич Говорухин".

"Он, конечно, согласился", – сказала Кашеварова. По ее словам, ВГИК нуждается в помощи, ведь, "это единственный институт со своей киностудией, который выпускает режиссеров, операторов".

В состав попечительского совета также вошли замминистра культуры Николай Овсиенко, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, режиссеры Федор Бондарчук, Владимир Меньшов, Владимир Хотинепко и Карен Шахназаров и другие.