Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В "Единой России" хотят повысить штрафы за задержку рейсов и багажа в десять раз

Фото: www.globallookpress.com
Партийцы предложили наказывать рублем недисциплинированные авиакомпании

Пассажирам самолетов должны компенсировать каждый час ожидания багажа, полагают в "Единой России". По мнению партийцев, штраф необходимо рассчитывать, исходя из стоимости билета. Они предлагают взимать 3% от цены, пишут "Известия". 

Соответствующим образом отреагировал Комитет Госдумы по транспорту и строительству. Осенью во втором чтении претерпит изменения проект закона "О внесении изменений в статью 120 Воздушного кодекса РФ в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза", отметил депутат Максим Сураев.

"Мы предлагаем внести поправки в принятый в первом чтении законопроект сенаторов от "Единой России", которым предусматривается увеличение штрафа за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. Согласно документу, штраф будет рассчитываться от МРОТ и составлять 100 рублей в час. Мы считаем, что его нужно увеличить и рассчитывать в размере 3% от провозной платы (цена авиаперелета или плата за доставку груза). Это защитит интересы людей", 

– пояснил парламентарий, напомнив, как этим летом пассажиры лайнеров "Шереметьево" сутками ждали свой багаж. Учитывая стоимость билета в обе стороны, "наказание" может достичь 250 рублей в час, что мотивирует авиакомпании оперативно выполнять свою работу.

"Мы рассчитываем, что предложенная инициатива будет стимулировать авиакомпании и сотрудников аэропортов не допускать таких коллапсов, которые были недавно в аэропорту "Шереметьево", – заявил Сураев.

По его мнению, Минтрансу стоит регламентировать, с какого момента начинать отчет задержки багажа. Профильный комитет нижней палаты уже обратился в ведомство за разъяснениями, уточнил депутат. Он также сообщил, что в случает чрезмерной лояльности предложенных мер, их придется ужесточить. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей