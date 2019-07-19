В "Единой России" хотят повысить штрафы за задержку рейсов и багажа в десять раз

Партийцы предложили наказывать рублем недисциплинированные авиакомпании

Пассажирам самолетов должны компенсировать каждый час ожидания багажа, полагают в "Единой России". По мнению партийцев, штраф необходимо рассчитывать, исходя из стоимости билета. Они предлагают взимать 3% от цены, пишут "Известия".

Соответствующим образом отреагировал Комитет Госдумы по транспорту и строительству. Осенью во втором чтении претерпит изменения проект закона "О внесении изменений в статью 120 Воздушного кодекса РФ в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза", отметил депутат Максим Сураев.

"Мы предлагаем внести поправки в принятый в первом чтении законопроект сенаторов от "Единой России", которым предусматривается увеличение штрафа за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. Согласно документу, штраф будет рассчитываться от МРОТ и составлять 100 рублей в час. Мы считаем, что его нужно увеличить и рассчитывать в размере 3% от провозной платы (цена авиаперелета или плата за доставку груза). Это защитит интересы людей",

– пояснил парламентарий, напомнив, как этим летом пассажиры лайнеров "Шереметьево" сутками ждали свой багаж. Учитывая стоимость билета в обе стороны, "наказание" может достичь 250 рублей в час, что мотивирует авиакомпании оперативно выполнять свою работу.

"Мы рассчитываем, что предложенная инициатива будет стимулировать авиакомпании и сотрудников аэропортов не допускать таких коллапсов, которые были недавно в аэропорту "Шереметьево", – заявил Сураев.

По его мнению, Минтрансу стоит регламентировать, с какого момента начинать отчет задержки багажа. Профильный комитет нижней палаты уже обратился в ведомство за разъяснениями, уточнил депутат. Он также сообщил, что в случает чрезмерной лояльности предложенных мер, их придется ужесточить.