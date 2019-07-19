Первый пошел: Зеленский убрал посла Украины в США

Это пост Чалый занимал ровно четыре года

Лидер Незалежной Владимир Зеленский принял решение уволить Валерия Чалого с поста посла Украины в США. Соответствующий указ от 19 июля был опубликован на сайте президента страны.

Отмечается, что по совместительству Чалый также был послом в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго.

Напомним, свою работу в Вашингтоне дипломат начал в июле 2015 года а до этого момента являлся заместителем главы Администрации президента.

Также стало известно, что кроме Чалого Зеленский уволил еще 11 дипломатов: посла в Иордании Сергея Пасько, посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае Чили Юрия Дюдина, посла в Ватикане и при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Татьяну Ижевскую, посла в Кипре Бориса Гуменюка, посла в Туркменистане Валентина Шевальева, посла в Вьетнаме и Королевстве Камбоджа Алексея Шовкопляса, посла в Армении Петра Литвина, посла в Нигерии, Гане, Бенине, Сьерра-Леоне Валерия Александрука, посла в ЮАР Тараса Кузьмича и посла в Марокко Ярослава Коваля.



