На Украине нашли новую "российскую угрозу"

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Украинские военные “за считаные часы” могут дать отпор войскам РФ в Чернобыльской зоне отчуждения.Подобное заявление опубликовала в Facebook 61-я отдельная пехотная егерская бригада ВСУ.
Отмечается, что в Киеве таким образом отреагировали на появившуюся ранее в соцсетях информацию о находящихся на территории Белоруссии российских военных. Причем сообщалось, будто они сейчас дислоцируются аккурат около границы с Незалежной.
При этом Минск сразу же категорически опроверг данные слухи.
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