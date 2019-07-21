На Украине нашли новую "российскую угрозу"

ВСУ заявили о готовности "дать отпор" Москве в Чернобыле

Украинские военные “за считаные часы” могут дать отпор войскам РФ в Чернобыльской зоне отчуждения.Подобное заявление опубликовала в Facebook 61-я отдельная пехотная егерская бригада ВСУ.

Отмечается, что в Киеве таким образом отреагировали на появившуюся ранее в соцсетях информацию о находящихся на территории Белоруссии российских военных. Причем сообщалось, будто они сейчас дислоцируются аккурат около границы с Незалежной.

При этом Минск сразу же категорически опроверг данные слухи.