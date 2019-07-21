Причиной смерти Гурбангулы Бердымухамедова называют острую почечную недостаточность

Сразу на нескольких Telegram-каналах появилась информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Причиной смерти политика называется острая почечная недостаточность.

Информацию подтвердил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. "Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах", – цитирует радиостанция "Говорит Москва" политолога.

По информации эксперта, смертельный приступ настиг политика когда он был в отпуске. Отметим, в отпуск Гурбангулы Бердымухамедов ушел 15 июля.

Официального подтверждения смерти президента Туркменистана не поступало. Страна считается одной из самых закрытых с точки зрения взаимодействия со СМИ.