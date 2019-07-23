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США озадачила связь России с Китаем

Фото: Утро.ру
Вашингтон ждет от Москвы подвох

В Америке не прекращается русофобская риторика. Теперь за океаном придумали новое обвинение в адрес Москвы: мол, она намеренно сталкивает лбами главных конкурентов. Несложно догадаться, какие именно страны имеет в виду Вашингтон. 

Речь, естественно, о США и Поднебесной. Данная стратегия получила название "китайская карта". Недаром Москва сблизилась с Пекином, отмечает газета The New York Times, ссылаясь на доклад Пентагона. Союз этот породили антироссийские санкции, говорится в материале. 

Еще большее сплочение пошатнет авторитет Соединенных Штатов на международной арене, да и вообще приведет к перестройке всего мира, заявил  профессор школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС США Джон Аркилла. Насторожили его совместные учения России и Китая. Припомнил он и их позицию относительно Ирана и КНДР. Также американец подсчитал, что за последние 6 лет главы обеих стран встречались почти три десятка раз.

США же действуют слишком лояльно, уточняют авторы доклада. А вот издание, наоборот, похвалило американского президента Дональда Трампа за правильную тактику: он "уводит" Россию от Поднебесной. Однако глава Белого дома должен не забывать про демократические ценности своего государства. 

Ксения АНДРЕЕВА
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