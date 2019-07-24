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Трамп обсудил санкции против Турции за C-400

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США придумывает наказание за закрытыми дверями

Дональд Трамп обсудил с сенаторами-республиканцами санкции против Турции, о которых США не раз говорили. Глава Белого дома рассматривает возможное введение рестрикций против Анкары из-за поставок российских зенитных ракетных систем С-400.

О том, что обсуждение санкций началось, сообщил пресс-пул президента США, передает ТАСС. Встреча американского лидера с сенаторами прошла в закрытом режиме.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил о том, что при введении американцами санкций Анкара ответит Вашингтону. Министр считает, что могут быть предприняты "определенные шаги" по авиабазе Инджирлик, на которой находятся американские военные. Впрочем, Турция надеется, что США откажутся от введения ограничительных мер.

Компоненты С-400 Турция начала получать от России с середины июля. В США же после этого заявили, что этот факт закрывает для Турции возможность участвовать в программе F-35, хотя американцы настроены на продолжение сотрудничества с турками. 

Полина ИВАНОВА
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