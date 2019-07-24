"Единая Россия" займется "наливайками" в многоквартирных домах

Партийцы наведут порядок в сфере торговли в многоэтажках

Активисты "Единой России" взялись за решение проблемы алкомаркетов в комплекте с общепитами в многоквартирных домах. Участники дискуссионной площадки "Благополучие человека" рекомендуют своим единомышленникам в Госдуме ускориться и принять изменения в соответствующий закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Поправки единороссов наведут порядок в сфере торговли в многоквартирных домах. Речь идет о так называемых "наливайках", которые создают неудобства жильцам. Они, что неудивительно, жалуются на бесконечный шум в данных точках, которые нередко находятся рядом с детскими и спортивными площадками, отметила первый замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

"К сожалению, у регионов с 2017 года нет никаких полномочий на то, чтобы вводить ограничения в деятельности таких торговых точек", – констатировала она.

Разработанный единороссами нормативный акт, подчеркнула парламентарий, будет рассмотрен в первом чтении в сентябре-октябре. Принять законопроект планируется в течение осенней сессии.

"Во-первых, проект федерального закона введет минимальные требования к площади точек общественного питания, которые расположены в жилых домах и торгуют алкоголем. И второе, самое главное – он вернет полномочия субъектам РФ вводить самостоятельно дополнительные ограничения, исходя из своих региональных особенностей, масштабов населенного пункта",

– пояснила депутат, добавив, что в процесс будут вовлечены, в том числе, и жильцы. Они смогут составить список ограничений на общих собраниях. Инициативы неравнодушных законодатели ждут до первого чтения. На сегодняшний день, сообщил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, в адрес проекта уже поступило более 15 тысяч обращений.

"Мы можем ответственно заявить, что 7 из 10 подобных организаций торгуют нелегальным алкоголем. А 5 из 10 – продают алкоголь детям. Это практика регионов", – заявил он.

Между тем, по мнению председателя экспертного совета дискуссионной площадки партии "Лидерство и развитие" Марины Блудян, не все точки общепита должны попасть под ограничения. Она предложила исключить из черного списка легальные заведения, а также опробовать пилотные проекты в некоторых регионах страны.

Подключить к борьбе с нарушителями антиалкогольного законодательства, полагает координатор партплощадки "Благополучие человека" Наталья Починок, необходимо также россиян с активной гражданской позицией.