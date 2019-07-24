Соловьев: Навальный сознательно добивался задержания

Московская полиция вновь задержала одиозного блогера Алексея Навального. Ситуацию прокомментировал известный российский телеведущий

Совсем недавно блогер Алексей Навальный призывал граждан выйти на несанкционированный митинг 27 июля к стенам мэрии Москвы. Публикации с похожим текстом он оставлял на личных страничках в социальных сетях. Вскоре после этого агитатор был задержан правоохранительными органами по статье о "нарушении установленного порядка организации либо проведении собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (ст.20.2 АК РФ).

По словам известного телеведущего Владимира Соловьева, Навальный осознанно шел на нарушение закона. Однако в этом разберется суд, заключил журналист.

"Если он признает нарушение Навальным закона, то все вопросы, соответственно, отпадают. По-моему, очень ясно прописано, что можно, а что нельзя. И Навальный не сомневался, что его задержат. Он осознанно шел на нарушение закона. А в жизни так и должно быть. Закон надо исполнять. Закон на то и закон", – заявил Соловьев корреспонденту РИА ФАН.

Ранее в СМИ писали о том, что в подвале одного из домов Москвы был организован центр сбора подписей в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев. Как утверждали жильцы, его созданию поспособствовал председатель ТСЖ Михаил Шульман. По информации RT, именно по его инициативе была оформлена аренда помещения. Как сообщил руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, эта ситуация является ярким примером злоупотребления полномочиями.

Недовольство либеральных кандидатов спровоцировало оглашение Мосгоризбиркомом промежуточных итогов предвыборной кампании 2019 года. В регистрации отказали 57 выдвиженцам, 19 из которых – представители оппозиции. Причиной отказа стала массовая фальсификация подписных листов и иные нарушения в оформлении регистрационных документов.

