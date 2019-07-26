"Единая Россия" представила кандидата на пост главы Крыма

Также президент РФ рассмотрит претендентов на должность руководителей Ингушетии и Кабардино-Балкарии

Генеральный совет "Единой России" утвердил троих партийцев, которые достойны управлять регионами нашей страны. Речь идет о потенциальных главах Республик Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария.

Данных кандидатов "ЕР" представила президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее предложение ему направил секретарь Генсовета Андрей Турчак сегодня, 26 июля.

По мнению партийцев, в кресле главы Крыма должен остаться Сергей Аксенов, который занимает эту должность с октября 2014 года. В июне он возглавил список единороссов в Госсовет РК на выборах, назначенных на 8 сентября, подчеркнул Турчак.

"В течение пяти лет ему удалось заложить фундамент для дальнейшего развития Крыма. За это время в Республике были построены важные инфраструктурные и социальные объекты", – пояснил выбор партии секретарь Генсовета.

В Ингушении, считают в "Единой России", заслужил руководящую должность временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов. Исходя из его послужного списка, отметил Турчак, у данного кандидата есть необходимые опыт и знания. Ранее он работал прокурором Ингушетии и советником губернатора Самарской области.

"Он понимает в чем нуждаются жители. Все эти качества позволят ему эффективно управлять регионом", – заключил партиец.



Кабардино-Балкарию, полагают в "ЕР", также должен возглавить временный руководитель Казбек Коков. По словам Турчака, выбранный партией претендент – "человек с богатым управленческим опытом и грамотный политик".

С вышеперечисленными кандидатами в "Единой России" определились еще неделю назад, 19 июля. Выборы глав данных регионов пройдут осенью.