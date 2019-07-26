Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" представила кандидата на пост главы Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Также президент РФ рассмотрит претендентов на должность руководителей Ингушетии и Кабардино-Балкарии

Генеральный совет "Единой России" утвердил троих партийцев, которые достойны управлять регионами нашей страны. Речь идет о потенциальных главах Республик Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария.

Данных кандидатов "ЕР" представила президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее предложение ему направил секретарь Генсовета Андрей Турчак сегодня, 26 июля. 

По мнению партийцев, в кресле главы Крыма должен остаться Сергей Аксенов, который занимает эту должность с октября 2014 года. В июне он возглавил список единороссов в Госсовет РК на выборах, назначенных на 8 сентября, подчеркнул Турчак.  

"В течение пяти лет ему удалось заложить фундамент для дальнейшего развития Крыма. За это время в Республике были построены важные инфраструктурные и социальные объекты", – пояснил выбор партии секретарь Генсовета. 

Андрей Турчак. Фото: ER.RU

В Ингушении, считают в "Единой России", заслужил руководящую должность временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов. Исходя из его послужного списка, отметил Турчак, у данного кандидата есть необходимые опыт и знания. Ранее он работал прокурором Ингушетии и советником губернатора Самарской области. 

"Он понимает в чем нуждаются жители. Все эти качества позволят ему эффективно управлять регионом", – заключил партиец.

Кабардино-Балкарию, полагают в "ЕР", также должен возглавить временный руководитель Казбек Коков. По словам Турчака, выбранный партией претендент – "человек с богатым управленческим опытом и грамотный политик". 

С вышеперечисленными кандидатами в "Единой России" определились еще неделю назад, 19 июля. Выборы глав данных регионов пройдут осенью. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

Американцы нацелились на украинский курорт

Звезде приглянулся живописный уголок Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей