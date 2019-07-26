Война с памятниками: "Единая Россия" поддержала идею о наказании вандалов за рубежом

Хулиганов, оскверняющих историю, предложили лишать свободы до 5 лет

В "Единой России" согласны с тем, что борцы с советским наследием за рубежом достойны уголовного наказания. Речь идет о памятниках легендарным военачальникам и монументам, посвященным значимым событиям истории.

Ввести уголовную ответственность за осквернение мемориалов предложили в Минобороны РФ. Согласно инициативе, наказание за вандализм может достигать пяти лет тюрьмы. Более мягкие санкции – штраф или принудительные работы. При этом для людей, причастных к данного рода преступлениям и обеспечивших злодеяниям информационную поддержку, в Россию будут закрыты двери, рассказал секретарь Севастопольского реготделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Он отметил, что война против памятников и искажение истории продолжается. В пример парламентарий привел публикацию в немецком издании, в которой танковое сражение под Прохоровкой называлось малозначительным событием. При этом автор статьи призвал снести памятник павшим советским воинам.

"Это доведенное до абсурда стремление уничтожить историческую правду, принизить нашу Победу, заставить забыть роль советского солдата, освободившего Европу и весь мир от нацизма. И одновременно проверка – как далеко можно зайти в отрицании исторической правды", – возмутился Саблин, добавив, что будет также создан список всех провинившихся.

Законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму уже этой осенью, подчеркнул советник министра обороны Андрей Ильницкий. Документе, отметил он, также приструнит и пропагандистов, призывающих к сносу монументов. Представитель военного ведомства выразил надежду, что обе палаты парламента поддержат данную инициативу.

По мнению первого замсекретаря Севастопольского отделения партии, депутата Госдумы Дмитрия Белика, предложение Минобороны поступило своевременно. Он напомнил, что в российском городе-герое после событий 2014 года не была переименована ни одна улица, и все памятники стоят на своих местах.