Вертолет с сотрудниками ФСБ совершил жесткую посадку

ЧП произошло в Якутии

В нештатной ситуации оказался экипаж вертолета МИ-26. Винтокрылая машина жестко приземлилась, передает Life SHOT, ссылаясь на сообщение осведомителя в экстренных службах.

По какой причине произошло ЧП, пока неясно. Известно лишь, что на борту находились пять сотрудников ФСБ РФ. Никто их них, к счастью, не пострадал.

Подробности происшедшего выясняются.