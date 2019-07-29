Вертолет с сотрудниками ФСБ совершил жесткую посадку

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В нештатной ситуации оказался экипаж вертолета МИ-26. Винтокрылая машина жестко приземлилась, передает Life SHOT, ссылаясь на сообщение осведомителя в экстренных службах.
По какой причине произошло ЧП, пока неясно. Известно лишь, что на борту находились пять сотрудников ФСБ РФ. Никто их них, к счастью, не пострадал.
Подробности происшедшего выясняются.
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