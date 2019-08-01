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В США выдали детали разговора Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В Белом доме раскрыли всю правду о диалоге по телефону

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не ограничился обсуждением лесных пожаров в Сибири. Главы государств также подняли другие вопросы, о которых в Кремле не стали распространяться.  

В частности, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома, во время переговоров были затронуты двусторонние торговые отношения. Трамп, в свою очередь, обеспокоился пожароопасной обстановкой в России и предложил помощь США в тушении огня.

В Кремле назвали разговор "залогом восстановления полноформатных отношений между странами", а также отметили, что российский лидер поблагодарил коллегу за заботу и пообещал воспользоваться американской добротой и отзывчивостью при острой необходимости, пишет "Комсомольская правда". Путин, в свою очередь, заверил Трампа, что в России проблему уже решают при помощи мощной авиагруппировки.

"По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов",

– говорится в сообщении пресс-службы президента РФ. В релизе также отмечается, что собеседники договорились о продолжении диалога по телефону и лично, уточняет "URA.RU".

Ранее замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков рассказал, что на борьбу с огнем в Красноярском крае отправят 4-5 Ил-76, напоминает НСН. По последней информации РИА "Новости", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что лесные пожары в Сибири – вовсе не случайность. Не исключено, что таким образом скрывается незаконная заготовка древесины. Глава кабмина попросил Генпрокуратуру, СК и МВД провести соответствующие проверки.  

Ксения АНДРЕЕВА
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