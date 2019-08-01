"Единая Россия" вышла на борьбу с мошенничеством

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"Единая Россия" намерена искоренить новый вид мошенничества. Речь идет о взыскании лжедолгов по судебным приказам.
В партии разработают поправки, благодаря которым суды будут обязаны информировать людей о слушаниях не только с помощью извещений. Единороссы настаивают также на рассылке смс, писем на электронную почту или через сайт "Госуслуги". Кроме того, в "ЕР" требуют размещения сообщений о начале разбирательства на официальном сайте суда.
Таким образом, россиянам не придется погашать несуществующие долги. О вопиющих случаях партийцы уведомили Минюст, рассказала координатор проекта "ЕР" "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.
"В адрес "Единой России" поступают сообщения о том, что участились случаи, когда мошенники используют данные паспорта "должника", обращаются с фиктивной долговой распиской в любой мировой суд и оформляют судебный приказ на взыскание денежных средств, который обязателен для исполнения банковскими структурами и Федеральной службой судебных приставов России",
– пояснила парламентарий, отметив цинизм аферистов, которые наживаются на людях при помощи поддельных расписок. Кувычко подчеркнула, что среди обманутых псевдодолжников часто встречаются пенсионеры и малообеспеченные россияне. При этом банк, в случае списания долга судебными приставами, не несет никакой ответственности.
"Полиция узнает об обмане поздно, когда ни деньги вернуть, ни мошенника найти, скорее всего, не получится. Мы считаем, что Министерство юстиции и другие компетентные органы должны поставить заслон людям, использующим судебные приказы в своих корыстных и нечистоплотных целях. Рассчитываем на оперативную реакцию структур по защите прав граждан", – заявила депутат.
Отметим, что новый вид мошенничества не требует бумажной волокиты. Для обмана аферисту не нужно даже решение суда.
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