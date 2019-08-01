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Глава фракции партии "Все – Латвии" в Рижской городской думе Дайнис Лоцис заявил, что поражение нацистской Германии в Великой Отечественной войне стало несчастьем для Латвии.
"Не все понимают, что это была за "победа", какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам", -
цитирует Лоциса латвийский портал Mixnews.
Он добавил, что памятников, посвященных советской "оккупации" в Риге много, и что эти монументы "деморализуют людей":
"В важные для советских оккупантов дни там собираются "празднующие" и устраивают оргии”, –
подчеркнул Лоцис.
Политик утверждает, что с 1940 по 1991 гг. Латвия была оккупирована СССР. С этой позицией согласно и правительство балтийской республики.
Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что ни о какой оккупации прибалтийских государств со стороны Советского Союза не может быть и речи.
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