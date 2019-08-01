Прибалтийский политик сделал очередное русофобское заявление

Глава фракции партии "Все – Латвии" в Рижской городской думе Дайнис Лоцис заявил, что поражение нацистской Германии в Великой Отечественной войне стало несчастьем для Латвии.

"Не все понимают, что это была за "победа", какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам", -

цитирует Лоциса латвийский портал Mixnews.

Он добавил, что памятников, посвященных советской "оккупации" в Риге много, и что эти монументы "деморализуют людей":

"В важные для советских оккупантов дни там собираются "празднующие" и устраивают оргии”, –

подчеркнул Лоцис.

Политик утверждает, что с 1940 по 1991 гг. Латвия была оккупирована СССР. С этой позицией согласно и правительство балтийской республики.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что ни о какой оккупации прибалтийских государств со стороны Советского Союза не может быть и речи.

