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Жителям Украины, планирующим жить и работать в РФ на протяжении длительного периода времени, теперь легче станет оформить необходимые документы.
Президент Владимир Путин 2 августа подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России ряду категорий иностранцев.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что разрешения будут выдаваться без учета квот.
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