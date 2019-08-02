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Украинцам проще будет получить разрешение на проживание в России

Преимущества получат граждане, родившиеся на территории нашей страны, те, кто состоят в браке с россиянами, и беженцы

Жителям Украины, планирующим жить и работать в РФ на протяжении длительного периода времени, теперь легче станет оформить необходимые документы. 

Президент Владимир Путин 2 августа подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России ряду категорий иностранцев.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что разрешения будут выдаваться без учета квот.

Валентина МАЙОРОВА
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