Трампа выгоняют из президентского кресла

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Недовольных правлением президента США Дональдом Трампом становится все больше. В Палате представителей большинство демократов выступают за импичмент политика.
По их словам, Трамп не выполнил очень много обещаний. Кроме того, его обвиняют в "преступном" поведении, передает Reuters.
Демократ Салуд Карбахал призвал поднять вопрос о начале процедуры импичмента президента США. Его на данный момент поддерживают 118 человек в Палате представителей.
Напомним, что в середине июля палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа, которую инициировал конгрессмен от Демократической партии Элон Грин.
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