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Трампа выгоняют из президентского кресла

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Над политиком сгустились тучи

Недовольных правлением президента США Дональдом Трампом становится все больше. В Палате представителей большинство демократов выступают за импичмент политика.

По их словам, Трамп не выполнил очень много обещаний. Кроме того, его обвиняют в "преступном" поведении, передает Reuters.

Демократ Салуд Карбахал призвал поднять вопрос о начале процедуры импичмента президента США. Его на данный момент поддерживают 118 человек в Палате представителей.

Напомним, что в середине июля палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа, которую инициировал конгрессмен от Демократической партии Элон Грин.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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