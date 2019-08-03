Трампа выгоняют из президентского кресла

Над политиком сгустились тучи

Недовольных правлением президента США Дональдом Трампом становится все больше. В Палате представителей большинство демократов выступают за импичмент политика.

По их словам, Трамп не выполнил очень много обещаний. Кроме того, его обвиняют в "преступном" поведении, передает Reuters.

Демократ Салуд Карбахал призвал поднять вопрос о начале процедуры импичмента президента США. Его на данный момент поддерживают 118 человек в Палате представителей.

Напомним, что в середине июля палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа, которую инициировал конгрессмен от Демократической партии Элон Грин.