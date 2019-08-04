Вице-премьер Италии рассказал о величии Путина

Политик намерен наладить отношения с Россией

Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини сообщил, что положительно относится к президенту России Владимиру Путину, и искренне считает его талантливым главой государства.

"Путин – это великий президент. И я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как утверждают некоторые газеты",

– рассказал Сальвини на партийном празднике "Лиги", передает агентство Ansa.

Он также заявил, что будет стараться улучшить отношения между двумя странами. Вице-премьер Италии также полагает, что внимания заслуживает президент США Дональд Трамп, а также глава Бразилии Жаир Болсонар и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сальвини уже говорил о том, что Путин – это тот человек, который оставит след в истории. Политик не раз выступал за то, чтобы Европа сняла санкции с России.