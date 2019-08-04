Вице-премьер Италии рассказал о величии Путина

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Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини сообщил, что положительно относится к президенту России Владимиру Путину, и искренне считает его талантливым главой государства.
"Путин – это великий президент. И я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как утверждают некоторые газеты",
– рассказал Сальвини на партийном празднике "Лиги", передает агентство Ansa.
Он также заявил, что будет стараться улучшить отношения между двумя странами. Вице-премьер Италии также полагает, что внимания заслуживает президент США Дональд Трамп, а также глава Бразилии Жаир Болсонар и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Сальвини уже говорил о том, что Путин – это тот человек, который оставит след в истории. Политик не раз выступал за то, чтобы Европа сняла санкции с России.
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