"Единая Россия" подготовит школы к новому учебному году

Партийцы займутся благоустройством территорий и оснащением образовательных учреждений

Перед Днем знаний, который традиционно отмечается 1 сентября, в "Единой России" запустят всероссийскую акцию. В ее рамках партийцы помогут образовательным учреждениям подготовиться к новому учебному году.

Депутаты всех уровней, активисты МГЕР и сторонники "ЕР" наведут порядок вокруг школьных территорий, покрасят заборы и другие ограждения, посадят деревья и кустарники, разобьют клумбы и цветники. Кроме того, учебные заведения вправе рассчитывать на ремонт, недостающие учебники и книги, а также на декорации для детских театров. Результат проделанной работы проверят единороссы совместно с родителями, рассказала координатор партпроекта "Новая школа", член президиума Генсовета "ЕР" Алена Аршинова.

"Особое внимание планируется уделить пожарной безопасности, питанию школьников, благоустройству пришкольной территории, инвентарю и оснащению. При необходимости активисты будут фиксировать недостатки, устранение которых представители "Единой России" возьмут на личный контроль",

– пообещала она, подчеркнув, что партия обязуется помогать руководству школ и родительским комитетам на протяжении всего года.

Впрочем, в "Единой России" не бросают слов на ветер. Ремонты классов и спортивных залов уже организованы активистами "Молодой Гвардии" по всей стране, сообщил председатель координационного совета организации Денис Давыдов

"Сейчас в реестре уже 37 заявок от общеобразовательных и спортивных школ, техникумов, колледжей, домов творчества. В ежедневном режиме реестр пополняется", – отчитался он, заверив, что ни один регион не останется без внимания.