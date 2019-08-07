Больше тонны: "Единая Россия" раздала продукты и вещи пострадавшим от наводнения в Приамурье

На помощь жертвам стихии отправились сотни партийцев

На базе общественных приемных председателя "Единой России" Дмитрия Медведева работают пункты приема гуманитарной помощи. Также сбором одежды и продуктов для пострадавших от паводков в Приамурье занимаются штабы "Молодой гвардии".

Благим делом занимаются свыше 400 партийцев. Всего в 21 пункте они получили более тонны продовольствия и других вещей, в том числе первой необходимости. В среду, 7 августа, активисты раздали их жителям наиболее пострадавших районов Амурской области – Мазановского и Селемджинского.

Свои заявки жертвы большой воды отправляют на "горячую линию". Через нее же неравнодушные россияне предлагают свою помощь, рассказал зампредседателя координационного совета МГЕР Сергей Перепелов. Сейчас, уточнил он, из активистов формируются добровольческие отряды.

"Как только вода спадет, они сразу же поедут разбирать завалы, освобождать дороги и очищать от последствий потопа объекты социального назначения", – пояснил молодогвардеец.



Помощь добровольцев придется кстати, отметил секретарь Амурского реготделения "Единой России" Вячеслав Логинов. По его словам, ситуация в затопленных районах нормализуется. Однако впереди предстоит большая работа.

"На базе региональной и местных общественных приемных на особом контроле остается работа с обращениями граждан. Некоторые люди приходят с просьбой составить необходимые документы, узнать, где можно получить нужную помощь, другие – просят вещи для себя и детей", – уточнил партиец.

Он добавил, что местным школьникам требуется одежда, учебники, тетради и другие канцелярские принадлежности к новому учебному году, до которого осталось меньше месяца. Амурскими активистами уже объявлен сбор соответствующих вещей.