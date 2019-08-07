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В Киргизии силовики задержали бывшего президента

Алмазбек Атамбаев. Фото: www.globallookpress.com
Резиденцию Атамбаева в Кой-Таше брали штурмом и со стрельбой

В Киргизии сотрудники милиции провели операцию по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в штабе экс-главы государства.

По данным собеседника ТАСС, сторонники Атамбаева пытались помешать силовикам проникнуть на территорию дома бывшего лидера страны в селении Кой-Таше. Судя по видео в соцсетях, на улице стреляли. Пока официальной информации о погибших или пострадавших не поступало.

Однако, как пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.", "ранены более 10 человек, в том числе журналисты, неизвестно, где находится сам бывший президент".

"Журналист киргизского информационного агентства "24kg" ранена в ходе штурма дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева", – сообщает Сеть.


В свою очередь советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова написала в Twitter, что пострадало 16 человек. Вероятно, это предварительная цифра.

Несмотря на то, что спецназу удалось прорваться в резиденцию бывшего лидера страны, его сторонники сооружают баррикаду у дома.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на находящихся на месте операции очевидцев, Атамбаев задержан сотрудниками милиции. Между тем его сын заявил, что отец находится в безопасности. Об этом сообщило киргизское издание "Клооп".

Напомним, 27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.

Атамбаева подозревают в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции в ходе реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы Республики и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Елена УСОВА
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