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Попытка номер два: в Киргизии снова штурмуют дом экс-президента

Фото: EPA
Сторонники Атамбаева поменяли планы

В Киргизии снова неспокойно. Не прошло и дня после ожесточенного столкновения, как спецназ отправился на новый штурм резиденции бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, передает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на штаб экс-президента. 

Известно, что его сторонникам даже пришлось поменять планы. Они пожертвовали митингом в Бишкеке и поехали в Кой-Ташна на помощь к беззащитному политику. Из его дома, в котором начался пожар, доносятся выстрелы и взрывы.

Силовики заблокировали подъезд к зданию. Они никого не подпускают к селу, где расположена резиденция. До населенного пункта добрались порядка двухсот митингующих, многие из которых вооружены палками, сообщает местное издание "Клооп". Силовики прорвались на территорию резиденции Атамбаева. 

Волнения в республике привели к серьезным последствиям. Уже насчитывается 79 пострадавших. Один человек погиб, напоминает "Свободная пресса"

Сторонники экс-лидера нации захватили бойцов спецназа в заложники и отобрали у них оружие и технику, пишет РИА "Новости". Прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и хулиганстве, уточняет телеканал "360". Парламент республики предложил ввести чрезвычайное положение в стране из-за непрекращающихся инцидентов. 

Фоторепортаж
В Киргизии разгорелся конфликт с экс-президентом. Главное
Алмазбек Атамбаев. Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com +1
Ксения АНДРЕЕВА
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