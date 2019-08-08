Попытка номер два: в Киргизии снова штурмуют дом экс-президента

Сторонники Атамбаева поменяли планы

В Киргизии снова неспокойно. Не прошло и дня после ожесточенного столкновения, как спецназ отправился на новый штурм резиденции бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, передает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на штаб экс-президента.

Известно, что его сторонникам даже пришлось поменять планы. Они пожертвовали митингом в Бишкеке и поехали в Кой-Ташна на помощь к беззащитному политику. Из его дома, в котором начался пожар, доносятся выстрелы и взрывы.

Силовики заблокировали подъезд к зданию. Они никого не подпускают к селу, где расположена резиденция. До населенного пункта добрались порядка двухсот митингующих, многие из которых вооружены палками, сообщает местное издание "Клооп". Силовики прорвались на территорию резиденции Атамбаева.

Волнения в республике привели к серьезным последствиям. Уже насчитывается 79 пострадавших. Один человек погиб, напоминает "Свободная пресса".

Сторонники экс-лидера нации захватили бойцов спецназа в заложники и отобрали у них оружие и технику, пишет РИА "Новости". Прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и хулиганстве, уточняет телеканал "360". Парламент республики предложил ввести чрезвычайное положение в стране из-за непрекращающихся инцидентов.