Белград нашел способ обезопасить сербский народ

Единственный способ сохранить территориальную целостность Сербии – это отдать непризнанную республику Косово под управление России. С такой идеей выступил председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович.

"Из-за этих новых угроз и опасности формирования "Великой Албании" на территории Сербии нельзя отбрасывать разные варианты, в том числе такой, при котором в Косово и Метохии было бы установлено российское управление, пока сербская земля и народ снова не будут в безопасности", – цитирует политика EurAsia Daily.

По его мнению, таким образом сербы, которые проживают на территориях под контролем сепаратистов, смогут получить гражданство РФ.

На днях власти Албании и Косово договорились об общей внешней политике и объединении диппредставительств. Более того, Тирана планирует предоставить албанское гражданство любому человеку с соответствующими корнями. В самом же Косово звучат угрозы в адрес Брюсселя об объединении с Албанией, если Евросоюз официально не признает республику.

Напомним, в 2008 г. Косово провозгласило независимость от Сербии Ряд стран, в том числе Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия частью своей территории.

