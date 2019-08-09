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"Единая Россия" защитит интересы зрителей кинотеатров

Фото: www.globallookpress.com
Партийцы заступились за многодетные и малообеспеченные семьи

"Единая Россия" выступила против новой инициативы Минкультуры РФ, которая была разработана после встречи с представителями киноиндустрии. Они, полагают в партии, преследуют свои интересы, запрещая проносить в кинозалы любые продукты и напитки, купленные на стороне. 

Данный законопроект, уверена координатор проекта "Культура малой Родины" и первый зампредседателя думского комитета по культуре Ольга Казакова, учитывает лишь коммерческие интересы.

Во-первых, подчеркнула она, поп-корн и газировка продаются в кинотеатрах по завышенным ценам. Вместе с билетом поход на фильм превращается в недешевое удовольствие, что особенно ощутимо для многодетных семей. 

Ольга Казакова. Фото: ER.RU

Во-вторых, отметила депутат, то, что предлагают местные торговые точки, не всем можно употреблять. Таким образом, новый законопроект устанавливает рамки для семей с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

"Кинозалы посещают самые разные люди – семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут употреблять в пищу ту продукцию, которая продается в большинстве кинотеатров. Более того, ограничены в выборе окажутся и те, кто просто придерживается принципов здорового питания. Каждый человек имеет право пить ту воду и есть тот продукт, который считает нужным. И ограничивать людей в этом неправильно",

пояснила законодатель, добавив, что данный вопрос надо обсуждать всем вместе.

Она заверила, что единороссы не отступят и продолжат защищать интересы зрителей кинотеатров. 

Ксения АНДРЕЕВА
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