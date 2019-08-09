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США напомнили о виновниках грузино-южноосетинской войны

Фото: www.globallookpress.com
В РФ остудили пыл американцев

Российские дипломаты укорили США в кощунстве, освежив в памяти кровавые события одной из самых короткий воин в истории. Накануне, 8 августа, отмечалась памятная дата начала грузино-южноосетинского конфликта 2008 года, и в американском Госдепе вставили "свои пять копеек" в этот день. 

Там настоятельно рекомендовали Москве не признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, сообщало РИА "Новости". Между тем, отметили в посольстве РФ в США, к своим протеже в Грузии у американцев ноль претензий.

"Вместо этого внешнеполитическое ведомство США в традиционном ему политизированном и русофобском подходе безосновательно продолжает обвинять Россию", – говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты отмечают, что российская сторона пришла на выручку беспомощному народу, предотвратив "по сути, акт геноцида". Вашингтон же закрывает глаза на преступные деяния, хронологию которых Москва может легко восстановить. А безнаказанность, в свою очередь, выливается в новые трагедии. 

Ксения АНДРЕЕВА
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