В РФ остудили пыл американцев

Российские дипломаты укорили США в кощунстве, освежив в памяти кровавые события одной из самых короткий воин в истории. Накануне, 8 августа, отмечалась памятная дата начала грузино-южноосетинского конфликта 2008 года, и в американском Госдепе вставили "свои пять копеек" в этот день.

Там настоятельно рекомендовали Москве не признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, сообщало РИА "Новости". Между тем, отметили в посольстве РФ в США, к своим протеже в Грузии у американцев ноль претензий.

"Вместо этого внешнеполитическое ведомство США в традиционном ему политизированном и русофобском подходе безосновательно продолжает обвинять Россию", – говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты отмечают, что российская сторона пришла на выручку беспомощному народу, предотвратив "по сути, акт геноцида". Вашингтон же закрывает глаза на преступные деяния, хронологию которых Москва может легко восстановить. А безнаказанность, в свою очередь, выливается в новые трагедии.