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Россия отразит удар американских санкций

Россия отразит удар американских санкций
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон проигрывает борьбу с Москвой

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что российской экономике не помешают никакие санкции и она сможет с ними спокойно справиться.

Отмечается, что такой результат достигнут благодаря действиям властей, передает РИА "Новости".

"Fitch считает, что двойной профицит России, низкий госдолг, налоговые активы и большие иностранные валютные резервы означают, что она смогла бы справиться с санкциями",

говорится в сообщении.

По мнению специалистов, ограничительные меры Вашингтона не помешает российским банкам проводить операции в долларах США.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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