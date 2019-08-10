Россия отразит удар американских санкций

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Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что российской экономике не помешают никакие санкции и она сможет с ними спокойно справиться.
Отмечается, что такой результат достигнут благодаря действиям властей, передает РИА "Новости".
"Fitch считает, что двойной профицит России, низкий госдолг, налоговые активы и большие иностранные валютные резервы означают, что она смогла бы справиться с санкциями",
– говорится в сообщении.
По мнению специалистов, ограничительные меры Вашингтона не помешает российским банкам проводить операции в долларах США.
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