Британцы потребовали прекращения военной помощи Киеву

В Королевстве призвали Украину соблюдать минские соглашения

В Лондоне состоялся митинг с требованиями прекратить оказывать военную помощью Украине, чтобы конфликт на юго-востоке страны разрешился как можно скорее. Протестующие стянулись к резиденции британского премьер-министра.

Участники акции раздавали прохожим, как передает ТАСС, листовки, которые описывали настоящее положение дел на Украине. В них, в частности, говорилось о дискриминации русскоязычного населения. Протестущие рассказали, что Великобритания направляет в Незалежную инструкторов для обучения военнослужащих украинской армии, что недопустимо, потому что "в 2014 году десятки радикалов из добровольческих батальонов были интегрированы в украинскую армию и направлены на передовую в Донбасс".

"Мы не считаем, что Великобритания должна помогать государству, где отсутствует демократия, где запрещают политические партии и их символы, закрывают газеты, радиостанции и телеканалы", – заявил член центрального комитета "Новой коммунистической партии Великобритании" Тео Рассел.

В рамках учебно-тренировочной миссии Orbital, стартовавшей в 2015-м, Британия подготовила 5 тыс. украинских военных.