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РФ отреагировала на неуважение Чехии к истории

Фото: www.globallookpress.com
В Праге объявили войну советскому наследию

В Праге проявили неуважение к памяти о советских солдатах. Еще два года назад со Староместской ратуши была снята мемориальная доска в честь освобождения Праги от фашистов в 1945 году. 

Плиту обещали вернуть после реконструкции здания, однако этого не произошло. Данный факт возмутил российских дипломатов в Чехии. 

"Нынешнее руководство Праги официально информировало нас о том, что возвращать доску на изначальное место не собирается", – осудили действия властей в посольстве РФ в Чехии через сообщение в Facebook. 

В дипведомстве призвали местное правительство сдержать данное в 2017-м году слово, тем самым не совершать недальновидного поступка". Дипломаты отметили, что текст на мемориальной плите не противоречит истории, а значение события, которое отражается в нем, бесценно для потомков, уточняет "Вечерняя Москва".

В Сети развязалась бурная дискуссия. Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни припомнили советские танки в Праге в 1968 году, отметив, что взамен прежней появится доска в честь этого события. Другие – встали на защиту истории. 

"Чехи ведут себя мелко и подленько", "Очевидно фашистская символика для них была лучше", "Почему бы им не давать никаких скидок на российские ресурсы", – отрапортовали комментаторы.   

Войну советским памятникам объявили также в Киеве. А в Берлине, наоборот, выделили €9 млн на их восстановление, отмечает RT. 

Ксения АНДРЕЕВА
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