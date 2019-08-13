Меркель объявила о дате ухода из политики

Знаменательное событие произойдет через 2 года

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что после выборов в Бундестаг в 2021 г. она не будет больше заниматься политической деятельностью.

Cвое признание фрау канцлер сделала 13 августа на встрече с читателями газеты "Остзее-цайтунг" в городе Штральзунд. Меркель уточнила, что останется "политическим человеком", но не будет заниматься политической активностью.

При этом госпожа канцлер добавила, что не собирается занимать какие-либо посты в Евросоюзе. Под смех присутствовавших на встрече Меркель напомнила, что совсем недавно все должности в ЕС уже были заняты новым кандидатами.

В конце прошлого года Меркель покинула пост председателя Христианско-демократического союза, однако осталась канцлером ФРГ. Таким образом, политик пробудет на этой должности 4 срока.