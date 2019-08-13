Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Меркель объявила о дате ухода из политики

Меркель уходит из политики
Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Знаменательное событие произойдет через 2 года

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что после выборов в Бундестаг в 2021 г. она не будет больше заниматься политической деятельностью.

Cвое признание фрау канцлер сделала 13 августа на встрече с читателями газеты "Остзее-цайтунг" в городе Штральзунд. Меркель уточнила, что останется "политическим человеком", но не будет заниматься политической активностью.

При этом госпожа канцлер добавила, что не собирается занимать какие-либо посты в Евросоюзе. Под смех присутствовавших на встрече Меркель напомнила, что совсем недавно все должности в ЕС уже были заняты новым кандидатами.

В конце прошлого года Меркель покинула пост председателя Христианско-демократического союза, однако осталась канцлером ФРГ. Таким образом, политик пробудет на этой должности 4 срока.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Киеве отвергли возможность переговоров о подаче воды в Крым

На Украине сочли достаточным нынешнее обеспечение полуострова влагой

США дали Донбассу возможность отделиться

Отказ Киева от Минских соглашений развязывает руки руководителям ЛНР и ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей