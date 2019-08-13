Польша хочет расширить "нормандский формат"

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Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что к переговорам о разрешении конфликта на Украине следует подключить США и Великобританию.
Ранее Варшава уже предлагала назначить спецпосланника генсека ООН по Украине, однако предложение не было принято, напоминает РИА "Новости". По мнению польского министра, сложившаяся ситуация требует сотрудничать друг с другом и пытаться найти решение, которое могло бы остановить этот конфликт.
Он также добавил, что Брюссель должен быть более вовлечен в процесс переговоров по Донбассу, однако этот вопрос необходимо сначала обсудить внутри Евросоюза.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 г., в нем участвуют представители России, Украины, Франции и Германии.
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