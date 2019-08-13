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Польша хочет расширить "нормандский формат"

Польша потребовала расширить
Фото: commons.wikimedia.org
К переговорам планируется подключить Вашингтон и Лондон

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что к переговорам о разрешении конфликта на Украине следует подключить США и Великобританию.

Ранее Варшава уже предлагала назначить спецпосланника генсека ООН по Украине, однако предложение не было принято, напоминает РИА "Новости". По мнению польского министра, сложившаяся ситуация требует сотрудничать друг с другом и пытаться найти решение, которое могло бы остановить этот конфликт.

Он также добавил, что Брюссель должен быть более вовлечен в процесс переговоров по Донбассу, однако этот вопрос необходимо сначала обсудить внутри Евросоюза.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 г., в нем участвуют представители России, Украины, Франции и Германии. 

Валентина МАЙОРОВА
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