Половина граждан РФ собирается голосовать за "Единую Россию"

Социологи провели опрос населения

Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса "Левада-центра".

Среди респондентов, подтвердивших свое намерение пойти на избирательные участки, 44% заявили о поддержке "Единой России", 17% высказались за КПРФ и 16% – за либерал-демократов.

"Справедливая России" и партия "Коммунисты России" получили бы по 4%, если бы уже пришло время выбирать новый состав нижней палаты парламента, "Яблоко" и "Российская партия пенсионеров за справедливость" – по 2%.

Еще несколько партий, в том числе "Парнас", "Родина" и "Зеленые", могли бы рассчитывать максимум на 1% голосов.

Опрос проведен 18-24 июля 2019 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 50 субъектах страны. Участвовали 1605 человек старше 18 лет.

