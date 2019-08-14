Саакашвили обвинил Россию в планах по захвату Грузии

Беглый грузинский экс-лидер разгадал коварные "намерения" Путина

Новая автомагистраль в Грузии, которую республиканские власти хотят построить к границе с Россией, откроет Вооруженным силам РФ путь на Тбилиси. Об этом заявил бывший грузинский президент, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Так он прокомментировал прожект грузинского руководства о прокладке новой дороги Коби – Гудаури в направлении российской границы, о чем стало известно вчера, 13 августа.

"В случае строительства этого автобана для России открывается военная дорога, чтобы быстро взять Тбилиси. Это на 100% заказ (президента РФ Владимира) Путина. Туризм здесь ни при чем. Этот заказ выполняется (лидером правящей "Грузинской мечты" Бидзиной) Иванишвили", – цитирует "Взгляд" Саакашвили.

По информации российского издания, по проекту новой трассы должны быть возведены 6 мостов и пять тоннелей, один из которых станет самым длинным в Грузии – 9 км. Стоимость автобана оценивается в $558,6 млн. Кредит на строительство трассы в размере $415 млн выделит Азиатский банк развития, еще $60 млн поступит от Европейского банка реконструкции и развития. Остальные $83,6 млн заплатит правительство Грузии.

Как пишет "Ъ", строительство трассы должно начаться до конца текущего года, а закончиться в 2023-ем.

В комментариях к конспирологическим теориям Михаила Николозовича кто-то из пользователей резонно посоветовал, что для безопасности Республики нужно просто "срыть все дороги".

