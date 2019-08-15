Для волонтеров откроют учебные центры МЧС

Первый начнет работать в Иркутске

На территории регионов, которые наиболее подвержены возникновению чрезвычайных ситуаций, будут открыты учебные центры МЧС для волонтеров. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с добровольцами, участвовавшими в ликвидации последствий ЧС.

"Исходя из опыта Иркутской области, первый учебный центр будет открыт именно здесь", – уточнил он.

Он поблагодарил волонтеров за неравнодушие и готовность прийти на помощь: "Для нас очень важно, что в это очень сложное время вы смогли консолидироваться. "Единая Россия" поддерживает вас в этом и будет делать это и дальше", – сказал Турчак, вручая добровольцам благодарственные письма.

По словам секретаря регионального отделения ЕР, председателя заксобрания Иркутской области Сергея Сокола, волонтеры за три недели выполнили огромный объем работы:

"Ребята работали с утра до вечера. Приезжали к подтопленным участкам на своих лодках, снимали с балконов людей, помогали организовывать пункты раздачи гуманитарной помощи", – отметил Сокол. По его мнению, волонтерству в РФ нужно уделять максимальное внимание, поскольку практика доказала – при помощи добровольцев можно сделать очень многое.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, в свою очередь, указал на необходимость развития волонтерского движения в РФ. "Андрей Анатольевич сегодня подал нам очень серьезный сигнал о том, что нас поддерживает федеральный центр, руководство Партии. Произошедшая трагедия показала, что и как могут делать добровольческие движения. Мы вместе будем продолжать эти традиции", – подчеркнул Бердников.

Как отметил Турчак, в трудных ситуациях не должно быть разделения по политическим взглядам: "Вы рассказали об участии в акциях помощи разных политических сил. Я хочу сказать, что в беде никаких политических пристрастий быть не должно. Вне зависимости от политических предпочтений мы должны действовать сообща", – указал он.