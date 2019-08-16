Макрона уличили в стремлении стать главным миротворцем в Донбассе

Глава Пятой Республики скоро выйдет на первый план в Европе

Предстоящий 19 августа рабочий однодневный визит президента РФ Владимира Путина в Париж играет на руку его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку тот может укрепить свои позиции на европейской политической арене. К такому выводу приходят российские эксперты. К тому же приезд главы России состоится накануне саммита "Большой семерки", где хозяйкой будет именно Франция (G7 пройдет в Биаррице 24-26 августа).

Как отмечает РИА "Новости", лидерству Макрона в Старом Свете сейчас способствуют два фактора – скорый закат карьеры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и еще не завоеванный авторитет нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Популярности французу может добавить вероятный успех минского процесса в урегулировании конфликта в Донбассе, где Париж играет одну из ключевых ролей. Об этом заявила эксперт Российского Института Стратегических Исследований Надежда Узунова.

"Макрон стремится выиграть лидерскую гонку за Европу и, конечно, заинтересован в том, чтобы ситуация в Донбассе разрешилась наилучшим образом, а Франции достались лавры миротворца", – считает она.

По ее мнению, ухудшение отношений между Москвой и Парижем за последнее время больше связано не с нашими странами, а с тем, что в самой Пятой Республике сместились внешнеполитические акценты.

"Текущая активизация контактов отчасти связана с осложнением отношений между Францией и США", – отметила Узунова.

С приходом к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского все чаще раздаются голоса о необходимости провести встречу в "нормандском формате". Сегодня эту тему прокомментировал помощник лидера РФ Юрий Ушаков. Он заявил, что Москва в целом поддерживает данную инициативу, но нужно к диалогу тщательно подготовиться, чтобы был достигнут результат.

"Французы неоднократно выступали с предложениями о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учетом смены руководства на Украине. Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если проводить, то он должен быть самыми тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты", – сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что собираться "просто так" не имеет смысла.

Напомним, последний раз лидеры "нормандской четверки" собирались в последний раз 19 октября 2016 г. На днях в Киеве сообщили, что ожидать подобной встречи раньше сентября не стоит.

