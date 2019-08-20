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Италия осталась без премьер-министра

Джузеппе Конте объявил о своей отставке

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте решил покинуть пост. Громкое заявление он сделал сегодня, 20 августа, на внеочередном заседании Сената, пообещав после мероприятия отправиться с заявлением на увольнение в кабинет президента Серджо Маттареллы. 

При этом Конте осудил зачинщика правительственного кризиса, вице-премьера и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини. 

"Решение "Лиги" подразумевает, чтобы я завершил свой опыт государственного управления, и я намерен это сделать. По окончании дискуссии я направлюсь к президенту, чтобы сложить с себя полномочия", 

– пообещал Конте во время заседания, трансляция которого велась на сайте Сената. 

Ксения АНДРЕЕВА
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