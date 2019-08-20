Италия осталась без премьер-министра

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Глава итальянского правительства Джузеппе Конте решил покинуть пост. Громкое заявление он сделал сегодня, 20 августа, на внеочередном заседании Сената, пообещав после мероприятия отправиться с заявлением на увольнение в кабинет президента Серджо Маттареллы.
При этом Конте осудил зачинщика правительственного кризиса, вице-премьера и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини.
"Решение "Лиги" подразумевает, чтобы я завершил свой опыт государственного управления, и я намерен это сделать. По окончании дискуссии я направлюсь к президенту, чтобы сложить с себя полномочия",
– пообещал Конте во время заседания, трансляция которого велась на сайте Сената.
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